Путин подписал закон о дополнительных выплатах детям-сиротам

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором уравниваются в правах на получение повышенного пособия по безработице дети-сироты, работавшие во время учёбы. Под эту категорию попадают те, кто трудился по направлению службы занятости и работавшие без этого направления, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения касаются условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения <...>, — говорится в сообщении.

Эти правила создадут равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот. Кроме того, будет повышен уровень доступности социальной поддержки детей-сирот, их социальной адаптации.

Ранее сообщалось, что представители общественных организаций, которые занимаются помощью сиротам, попросили пересмотреть законопроект, увеличивающий количество квартир для выпускников детдомов в новостройках с 25% до 50%. Поправки должны улучшить ситуацию с обеспечением сирот жильём и одновременно приведут к образованию так называемых сиротских гетто, негативно сказавшись на их социальной адаптации.