https://static.news.ru/photo/21c55276-5bd1-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Закон позволит обеспечить бесплатным питанием детей, которые будут обучаться в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учётом переходного периода до 1 сентября 2023 года, сообщается на интернет-портале правовой информации.

Как ранее сказал глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров, сбалансированное питание будет предоставляться с учётом утверждённых норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

NEWS.ru писал о том, как Владимир Путин принимал решение о введении бесплатного питания для младшеклассников. По словам главы государства, «все были против», однако президент не стал называть имён противников инициативы.