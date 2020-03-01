С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Закон позволит обеспечить бесплатным питанием детей, которые будут обучаться в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учётом переходного периода до 1 сентября 2023 года,
Как ранее сказал глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров, сбалансированное питание будет предоставляться с учётом утверждённых норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.
NEWS.ru писал о том, как Владимир Путин принимал решение о введении бесплатного питания для младшеклассников. По словам главы государства, «все были против», однако президент не стал называть имён противников инициативы.
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