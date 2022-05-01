Путин подписал закон о новой постановке иностранных компаний на учёт В России облегчат иностранным компаниям процесс постановки на налоговый учёт

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранным компаниям облегчается процесс постановки на налоговый учёт при открытии лицевого счёта в банке, информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации. Отмечается, что эта мера необходима для расчёта по поставкам газа в рублях.

Облегчается процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводится новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет — в связи с открытием счета в российском банке, — указано на сайте.

26 апреля Совет Федерации РФ одобрил поправки, которые позволяют упростить иностранным организациям открытие счёта в российских банках, а также постановку их на налоговый учёт для оплаты газа в рублях. Регистрация в налоговом органе таких компаний станет возможна по заявлению кредитной организации, которая будет обслуживать счёт. Также законопроект предусматривает учёт уточнённых деклараций, поданных иностранными организациями в налоговых органах.

Как отмечают сенаторы, налогоплательщики не всегда подают уточнённые декларации, тем самым занижая свои налоговые обязательства.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.