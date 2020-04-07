Путин подписал указ о выплате семьям по пять тысяч рублей за ребёнка

https://static.news.ru/photo/216e8666-78f1-11ea-8c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.

Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, глава государства постановил произвести в апреле–июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей других мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за её назначением до 1 октября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности и максимальный размер выплаты по безработице к одному МРОТ в связи с распространением коронавируса нового типа.