Путин подписал указ о выплате семьям по пять тысяч рублей за ребёнка

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Согласно документу, текст которого
Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей других мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за её назначением до 1 октября 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности и максимальный размер выплаты по безработице к одному МРОТ в связи с распространением коронавируса нового типа.
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