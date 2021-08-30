Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военным-контрактникам, курсантам и другим силовикам. Деньги им зачислят в сентябре. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что выплата будет произведена единовременно на основании приказов командиров, начальников или руководителей соответствующих воинских частей. Никаких удержаний из названной суммы производиться не будет.

Также в одном из пунктов говорится, что если деньги не придут в сентябре, выплата может быть произведена и позднее. Путин поручил правительству обеспечить финансирование расходов для осуществления данного указа. Он вступил в силу в день его подписания — 30 августа.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

До этого стало известно, что получающим пенсию на карту россиянам переведут выплату 2 сентября.