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Медикам ФСИН и МВД выплатят по 68 тысяч рублей за работу с COVID-19

16:23, 01 февраля 2021 24

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 811 рублей медикам из числа военных, ФСИН и МВД за работу с коронавирусными больными.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты коснутся «граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ». Средства перечислят не только медикам, участвующим в непосредственном оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, но и лицам, участвующим в их транспортировке.

Уточняется, что основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за развития синдромов и осложнений, вызванных COVID-19, повлёкших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

Указ вступил в силу 1 февраля 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации некоторых выплат военным и силовикам. Согласно документу, будут проиндексированы некоторые страховые выплаты, единовременные пособия и ежемесячные компенсации для военных, сотрудников ряда федеральных органов, уволенных с военной службы и проходивших военные сборы. Размер выплат увеличен на 3,7%. Индексация коснётся и единовременных выплат семьям в случае гибели военного или получения травмы и признания негодным для прохождения военной службы. Также будут увеличены страховые суммы для призванных на военные сборы людей, военных, полицейских, сотрудников государственной противопожарной службы, УИН, Нацгвардии, органов принудительного исполнения.

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