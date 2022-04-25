Путин подписал указ о создании системы противодействия коррупции «Посейдон»
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:02, 25 апреля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании информационной системе противодействия коррупции «Посейдон», документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что координацией работы системы будет заниматься Администрация президента, а главным оператором будет выступать Федеральная служба охраны.
В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, — говорится в указе.
Ранее 25 апреля Путин объявил 2022–2031 годы в России десятилетием науки и технологий, об этом сообщается в президентском указе. Важными целями ближайшего десятилетия в стране должны стать привлечение молодёжи в сферу исследований, повышение перспектив российской науки, а также вовлечение молодых исследователей в решение важных общественных задач.