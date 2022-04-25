Путин подписал указ о создании системы противодействия коррупции «Посейдон»

Фото: kremlin.ru

Арестованная за стикеры против боевых действий на Украине петербуржская художница Александра Скочиленко не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей безглютеновой диеты, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката девушки. По данным издания, то, что Скочиленко приносят в СИЗО, она не ест по медицинским соображениям.

То, чем её кормят в СИЗО, она не ест, она даже не прикасается к этой еде, и она старается брать у соседей какую-то еду, или то, что у неё осталось...