Путин подписал указ о расширении выплат ветеранам к 75-летию Победы

https://static.news.ru/photo/c55e12d0-ed10-11ea-878c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне распространены на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что ранее с инициативой выступил глава СВР Сергей Нарышкин и руководители других силовых ведомств. По их мнению, было бы справедливо распространить выплаты в честь победы также и на категорию участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии, которые отнесены к участникам Отечественной войны

Президент поддержал это обращение и результатом этого стал указ, — цитирует Хинштейна агентство.

Указ о единовременных выплатах к годовщине победы подписан в начале февраля. Как следует из распоряжения правительства, выплаты получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто, их вдовы (вдовцы), а также труженики тыла. Участникам и инвалидам войны, их вдовам, бывшим малолетним узникам концлагерей выдадут по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывшим взрослым узникам концлагерей — по 50 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 62,913 млрд рублей на единовременные выплаты по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.