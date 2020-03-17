https://static.news.ru/photo/5750ed00-687a-11ea-82e5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Элла Памфилова Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», — говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

Указ вступит в силу начиная со дня его официального опубликования.

NEWS.ru также сообщал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан прийти на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.