Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, которые пребывают в запасе. Документ вступает в силу со дня его официальной публикации — с 26 апреля, передаёт «Москва 24».
Выполнение мероприятий, связанных с призывом,
Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности, — сказано в указе главы государства.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные внимательно следят за действиями войск НАТО в районе предстоящих учений Defender Europe («Защитник Европы»). Он предупредил, что стране нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.
Незадолго до этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с кампанией по призыву в Вооружённые силы России в Крыму и Севастополе.