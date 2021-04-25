Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы

https://static.news.ru/photo/a3449a2a-a68d-11eb-a87b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, которые пребывают в запасе. Документ вступает в силу со дня его официальной публикации — с 26 апреля, передаёт «Москва 24».

Выполнение мероприятий, связанных с призывом, возложено на правительство и региональные власти.

Постановляю призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности, — сказано в указе главы государства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные внимательно следят за действиями войск НАТО в районе предстоящих учений Defender Europe («Защитник Европы»). Он предупредил, что стране нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.

Незадолго до этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с кампанией по призыву в Вооружённые силы России в Крыму и Севастополе.