Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с COVID-19. Орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников. Ещё девять медиков наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 36 человек — медалью Луки Крымского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из 18 медиков, награждённых орденом Пирогова, 17 работают в подмосковных больницах. Все специалисты, получившие медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, являются сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве.

Орден Пирогова учредили 19 июня 2020 года, как раз во время пандемии коронавируса. Награда носит имя русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Орденом награждаются медики за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах с риском для жизни.

Медалью Луки Крымского награждают практикующих медиков и младший медперсонал.

Как сообщалось ранее, медикам, которые работали в новогодние выходные, выплатят зарплату по двойному тарифу, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Ранее президент поручил увеличить размер оплаты труда врачам, которые борются с коронавирусом, за работу в новогодние праздники.