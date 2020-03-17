https://static.news.ru/photo/ffcfaf28-6859-11ea-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в связи с эпидемией коронавируса подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в России.

Указ я только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств, — заявил Путин, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер назвал оправданными чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом в Европе. По его словам, эти меры «продиктованы» объективными обстоятельствами.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин обратился к россиянам. Он заверил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем.

В настоящий момент в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 114 человек. Десять из них заразились коронавирусом внутри страны. Выписаны по выздоровлении двое граждан КНР, гражданин России и гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.