Путин одобрил штрафы за нарушения на экзаменах для мигрантов

https://static.news.ru/photo/b859a40c-4a92-11eb-ad4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей для организаций и экзаменаторов, организующих экзамены для мигрантов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Документ опубликовали 30 декабря 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Самое крупное денежное взыскание будет грозить за сертификаты об успешном прохождении испытаний гражданином, который на самом деле не знает предмет достаточно хорошо. Экзаменаторов в данной ситуации могут наказать на 30–50 тысяч рублей, а юрлицо — на 300–500 тысяч рублей, говорится в постановлении.

Штрафы также введут за нарушение порядка проведения тестов (до 30 тысяч для экзаменатора и до 300 тысяч для юрлиц), за неправильную процедуру оформления сертификатов (до 20 тысяч рублей на экзаменаторов и до 200 тысяч рублей для юрлиц), за слишком высокую стоимость экзаменов (до 150 тысяч рублей), за нарушение порядка и срока хранения результатов (до 100 тысяч рублей).

Кроме того, Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары и федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Также лидер одобрил закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ. Документ опубликован 30 декабря 2020 года на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Политик также подписал закон, обязывающий жителей России с 1 июля 2021 года сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) о крупных переводах через иностранные электронные кошельки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой. Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять».