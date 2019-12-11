https://static.news.ru/photo/1adf85e6-1c37-11ea-85cc-fa163e074e61_660.jpg На торжественном приёме по случаю празднования Дня Героев Отечества Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поднял тост за страну и её героев во время торжественного приёма по случаю Дня Героев России. Об этом сообщает ТАСС.

Дорогие друзья! От души, искренне поздравляю вас с Днём Героев Отечества. Желаю всего самого доброго и предлагаю тост — за наших героев, за Россию, нашу Родину! — обратился к собравшимся Путин.

Также российский лидер добавил, что в эти дни исполняется 250 лет с момента учреждения ордена Святого Георгия — высшей военной награды.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин призвал создать все условия для проведения праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы, чтобы они надолго остались в памяти многих людей.