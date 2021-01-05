Путин: подготовлен проект указа о фонде помощи детям с редкими болезнями

https://static.news.ru/photo/08185c3c-4f60-11eb-a75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Проект указа о создании «Круга добра» — фонда для оказания фонда помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями, подготовлен. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.

На моём столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — цитирует президента ТАСС.

При этом Путин напомнил, что в этот фонд пойдут средства от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на крупные доходы.

До этого российский лидер заявил, что средства, полученные государством от повышенного НДФЛ для богатых россиян, то есть около 60 млрд рублей, потратят на закупки дорогих медицинских препаратов. Власти страны и дальше будут искать источники финансирования для решения подобных проблем, отметил Путин, сообщал NEWS.ru.