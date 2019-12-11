https://static.news.ru/photo/f3a85f7a-1b73-11ea-a95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.

Впервые сталкиваюсь с такой постановкой вопроса по использованию материнского капитала. Думаю, что это, конечно, нужно сделать, — цитирует Путина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о расширении сфер использования материнского капитала предложило Законодательное собрание Забайкальского края. Депутаты считают, что необходимо разрешить направлять материнский капитал на обучение детей не только в государственных, но и в частных образовательных учреждениях.