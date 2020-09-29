Путин поддержал инициативу о продлении «коронавирусных» выплат врачам

https://static.news.ru/photo/df92fba8-0259-11eb-aa9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров поддержал инициативу, согласно которой «коронавирусные» выплаты медицинским специалистам будут продлены до 1 января.

С начала ноября доплаты докторам и другим сотрудникам больниц, работавшим с пациентами с COVID-19, станут начислять по факту за отработанные смены.

В апреле президент заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — 50 тыс. руб., младший — 25 тыс. руб. Доплаты для сотрудников скорой помощи предусмотрены в следующем объёме: врачи — по 50 тыс. руб., фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тыс. руб.

Во время совещания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как будут производиться доплаты с ноября. Она отметила, что платить врачам будут в зависимости от количества отработанных часов.

Как ранее писал NEWS.ru, все случаи, когда медработники не получили положенные им дополнительные деньги за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут разобраны. Такие ситуации являются объектом пристального внимания. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.