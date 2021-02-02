Путин поддержал идею создать фильм о выдающихся российских педагогах

https://static.news.ru/photo/614a6da6-6566-11eb-99df-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею снять фильм о выдающихся учителях России. Об этом российский лидер сказал во время встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года», которая проходила в режиме видеосвязи.

Хорошая идея! Проговорим это обязательно и в администрации президента, и с коллегами из наших основных каналов, с компаниями, которые работают в этой сфере. Хорошая мысль, спасибо, — заявил Путин.

С идеей о создании картины выступил педагог из Орловской области Антон Гомозов. По мнению учителя, фильм можно посвятить и педагогам прошлого, и тем, кто работает в наше время.

Если подобные фильмы появятся в прокате, это позволит повысить престиж учительской профессии и познакомить людей с нашим нелёгким трудом, — заявил Гомозов.

Владимир Путин также пообещал посетить всероссийский педагогический форум в Гатчине, если это позволит его график. Приглашение на мероприятие зачитал один из участников встречи с президентом.

Как сообщал NEWS.ru, Путин заявил, что Россия в целом достойно проходит испытания, вызванные пандемией коронавируса. По его мнению, это касается всех сфер, в том числе и работы системы образования.