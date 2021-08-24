Президент России Владимир Путин поддержал идею поднимать российский флаг в школах ежедневно. Он заявил, что это могло бы стать «хорошей традицией», нужно только обеспечить «некоторые вещи формального характера». Об этом он высказался, общаясь с учителями и учениками перед заседанием Госсовета по вопросам образования, пишет ТАСС.

Глава государства напомнил: в школах за рубежом ежедневно поднимаются и вывешиваются государственные символы, и в первую очередь это флаг. Что касается организационных моментов, Путин предположил, что можно ввести единый государственный стандарт.

Президент также обратился за комментарием к вице-премьеру Татьяне Голиковой, на что она заявила об уже произошедшем обсуждении этого вопроса с коллегами.

Что касается стандарта, этот вопрос надо отработать совместно с администрацией президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать, — пояснила Голикова, добавив, что законодательство об образовании лишь поощряет такого рода действия.

Инициативу позднее обсудят в правительстве подробнее.

Напомним, что 25 августа Путин в режиме видеоконференции встретился с представителями общественности: преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями. Обсуждались вопросы развития общего образования.

Ранее сообщалось, что Путин предложил объявить Годом педагога 2023 год. Он назвал вопросы качества и доступности школьного образования важными для российского общества.