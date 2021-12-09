Президент России Владимир Путин поддержал идею о льготах для некоторых россиян, включая обладателей трёх орденов Мужества. Такую инициативу выдвинул на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев. Трансляцию вели федеральные телеканалы.

Фадеев отметил, что удостоенных трёх орденов Мужества в России около 150 человек, но каждый из них совершил по крайней мере три подвига. При этом они сейчас не имеют никаких льгот.

Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству, — ответил Путин.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Георгиевский крест стал знаком отличия высшей военной награды в России — ордена Святого Георгия. Орден Святого Георгия и знак Георгиевский крест были восстановлены в РФ в 1992 году. Они присваиваются за боевые заслуги. Знак отличия предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги, «служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства».