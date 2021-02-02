Путин поддержал идею назвать 2023 год Годом математики

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Президент России Владимир Путин выразил поддержку выдвинутой идее объявить 2023 год в РФ Годом математики. С такой инициативой к президенту обратился победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» Михаил Гуров.

2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим, — заявил российский лидер, выступая перед лауреатами конкурса.

Со своей стороны преподаватель Михаил Гуров, который сам преподает математику, отметил, что в 2021 году среди пяти финалистов конкурса трое педагогов преподают тот же предмет.

Это, конечно, указывает, что сегодня математика в нашей стране очень актуальна, — подчеркнул победитель.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов Госдумы обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением компенсировать расходы учителей за работу в удалённом режиме, в том числе плату за Интернет. Согласно документу, выплата будет аналогична той, которую предоставляют на оплату учебной литературы.