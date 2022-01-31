Путин поддержал идею должности ответственного за адаптацию заключённых

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минюста Константином Чуйченко поддержал инициативу основания новой должности заместителя гендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В обязанности данного лица войдёт создание службы пробации — помощи в адаптации заключённых к жизни на воле, сообщается на сайте Кремля.

Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей ещё — тех, кто проходит эту процедуру? — ответил на соответствующее предложение Путин.

В свою очередь Чуйченко отметил, что работа по созданию реестра начнётся в местах лишения свободы. После этого, по словам министра, у человека появится возможность получить образование, правовую консультацию, психологическую, социальную и медицинскую помощь.

Глава Минюста подчеркнул, что в России из 100 тысяч освобождённых из мест заключения 44 тысячи вновь совершают преступления.

Ранее Владимир Путин поручил Константину Чуйченко и генпрокурору Игорю Краснову до 1 июня представить предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. По словам президента, на данный момент в стране расследуются 17 уголовных дел, которые необходимо раскрыть.