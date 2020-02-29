Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин посетит 1 марта 2020 года Псковскую область. Политик почтит память погибших десантников 76-й дивизии ВДВ и примет участие в соответствующих мероприятиях.

Лидер ещё в июле 2018-го подписал указ «О проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников», пишет «Интерфакс».

29 февраля 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье на высоте 776.0 десантники 6-й роты 76-й псковской дивизии вступили в бой с превосходящими по численности силами боевиков. Среди них, помимо Хаттаба, находились такие известные полевые командиры, как Шамиль Басаев, Идрис и Абу аль-Валид.

По официальной версии, российских военнослужащих было 90, боевиков — до 3 тысяч. В бою погибли 84 псковских десантника. За мужество и героизм 22 было присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

До сих пор идут споры на тему, почему псковским десантникам тогда не оказали действенной поддержки или не отдали приказ об отходе. Рота находилась всего лишь в 40–50 км от Ханкалы. Бой на высоте 776 начался всего через 4 часа после взятия федеральными войсками Шатоя. К окружённым товарищам прорвались 15 десантников из 4-й роты, занимавшей оборонительные рубежи на соседней высоте, — приказа идти на помощь им никто не давал.

В 5 утра 1 марта высоту заняли боевики. Когда стало ясно, что высоты не удержать, а помощи ждать неоткуда, капитан Виктор Романов, взявший на себя командование 6-й ротой после гибели старших офицеров, вызвал огонь на себя. Несмотря на массированный обстрел артиллерии, остатки бандгруппы Хаттаба, потеряв, по некоторым данным, около 500 человек, смогли выйти из Аргунского ущелья, писал NEWS.ru.

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