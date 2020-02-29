https://static.news.ru/photo/d8b49228-5af3-11ea-bd2e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин посетит 1 марта 2020 года Псковскую область. Политик почтит память погибших десантников 76-й дивизии ВДВ и примет участие в соответствующих мероприятиях.

Лидер ещё в июле 2018-го подписал указ «О проведении памятных мероприятий, посвящённых 20-летию подвига воинов-десантников», пишет «Интерфакс».

29 февраля 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье на высоте 776.0 десантники 6-й роты 76-й псковской дивизии вступили в бой с превосходящими по численности силами боевиков. Среди них, помимо Хаттаба, находились такие известные полевые командиры, как Шамиль Басаев, Идрис и Абу аль-Валид.

По официальной версии, российских военнослужащих было 90, боевиков — до 3 тысяч. В бою погибли 84 псковских десантника. За мужество и героизм 22 было присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

До сих пор идут споры на тему, почему псковским десантникам тогда не оказали действенной поддержки или не отдали приказ об отходе. Рота находилась всего лишь в 40–50 км от Ханкалы. Бой на высоте 776 начался всего через 4 часа после взятия федеральными войсками Шатоя. К окружённым товарищам прорвались 15 десантников из 4-й роты, занимавшей оборонительные рубежи на соседней высоте, — приказа идти на помощь им никто не давал.