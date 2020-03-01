https://static.news.ru/photo/eb2a1210-5bb2-11ea-8864-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл в Псков, где с 29 февраля проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия боя в Аргунском ущелье в Чечне.

Как сообщает РИА Новости, Путин возложил цветы к памятнику погибшим десантникам из 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ. На гранитных плитах монумента высечены имена всех 84 бойцов, которые погибли в этом бою.

29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье на высоте 776 десантники 6-й роты 76-й псковской дивизии вступили в бой с превосходящими по численности силами боевиков. Российских военнослужащих было 90, боевиков — до трёх тысяч. В боестолкновении, которое продолжилось до 1 марта, погибли 84 псковских десантника. За мужество и героизм 22 бойцам было присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

23 февраля, как передавал NEWS.ru, Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.