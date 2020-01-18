https://static.news.ru/photo/d106a37c-3a05-11ea-a9c0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин отметил важность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и пообещал, что государство продолжит поддерживать поисковое движение.

По словам главы государства, работа поисковиков требует большой ответственности и дисциплины, а также порой бывает опасной, поскольку ведётся в местах боевых действий.

Он поблагодарил участников поисковых отрядов за их деятельность и выразил надежду на её развитие.

А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать, — цитирует президента ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин почтил память погибших в период блокады Ленинграда, приняв участие в мероприятиях по случаю 77-летия её прорыва. Он посетил Пискарёвское мемориальное кладбище и возложил венок к памятнику «Мать-Родина».