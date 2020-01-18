Президент Владимир Путин отметил важность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и пообещал, что государство продолжит поддерживать поисковое движение.
По словам главы государства, работа поисковиков требует большой ответственности и дисциплины, а также порой бывает опасной, поскольку ведётся в местах боевых действий.
Он поблагодарил участников поисковых отрядов за их деятельность и выразил надежду на её развитие.
А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать, — цитирует президента ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин почтил память погибших в период блокады Ленинграда, приняв участие в мероприятиях по случаю 77-летия её прорыва. Он посетил Пискарёвское мемориальное кладбище и возложил венок к памятнику «Мать-Родина».