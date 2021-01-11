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Путин поблагодарил сотрудников прокуратуры за добросовестную работу

08:56, 12 января 2021 20
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Он обратил внимание на то, что за последний год конституционно-правовой статус прокуратуры значительно усилился, также были закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов.

Российский лидер упомянул об установлении нового порядка назначения руководства ведомства. По его словам, существенно выросли гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры.

Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного — чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надёжной защитой закона. Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества, — заявил глава государства.

В своём обращении, показанном на телеканале «Россия 24», Путин призвал работников прокуратуры жёстко пресекать коррупцию и направить больше усилий на борьбу с экстремизмом и преступностью. Также он заявил, что важно уделять внимание надзорному сопровождению реализации нацпроектов и защите окружающей среды. Высказался президент и о предстоящих в этом году выборах в Госдуму, напомнив, что необходимо обеспечить законность процедуры.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин подписал указ о присвоении высших прокурорских званий нескольким высокопоставленным работникам прокуратуры РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Прокуроры Сергей Заряев и Сергей Скребец были удостоены званий генерал-лейтенанта юстиции. Также Алексей Найде и Дмитрий Костин были возведены в ранг генерал-майора юстиции.

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