Путин поблагодарил преподавателей за обеспечение учебного процесса

https://static.news.ru/photo/f32e1082-45e6-11eb-a779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин выразил благодарность российским профессорам и преподавателям, а также коллективу Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) за то, что они смогли обеспечить непрерывный учебный процесс во время пандемии коронавируса.

Заслуги преподавательского состава всей страны российский лидер отметил на заседании попечительского совета МГУ.

Вызовом для всего мира, в том числе и для системы образования и в нашей стране, стала эпидемия коронавируса. Здесь хотел бы поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав, профессорско-преподавательский корпус страны и, конечно, коллектив МГУ, за то, что вы обеспечили устойчивость, непрерывность учебного процесса, — приводит слова Путина РИА Новости.

Путин заявил, что нормальная университетская жизнь возобновится, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. При этом полученный за время пандемии опыт дистанционного обучения обязательно нужно использовать в будущем.

В четверг во время встречи с кабмином президент России подвёл итоги его работы в 2020 году. Он отметил, что руководство страны столкнулось с реальной угрозой жизни и здоровью десятков тысяч граждан и это стало вызовом колоссальной сложности, сообщал NEWS.ru.