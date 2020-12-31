Путин поблагодарил медработников за борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2316183c-4b62-11eb-87bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Жители Камчатского края первыми из россиян увидели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина — в регионе уже наступила полночь и люди празднуют Новый год. В своём поздравлении Путин, в частности, поблагодарил медработников за самоотверженную борьбу с коронавирусом в 2020 году.

К сожалению, эпидемию ещё не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сёстры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве, — сказал глава государства в своём обращении.

Президент также напомнил, что выполняют свои задачи сотрудники экстренных служб, военнослужащие в горячих точках, миротворцы и боевые расчёты. Благодаря всем этим людям, по словам российского лидера, граждане страны могут собраться за новогодним столом со своими близкими и встретить грядущий год с надеждой.

Ранее NEWS.ru писал, что 31 декабря коэффициент распространения коронавируса в России опустился до минимальных за последние несколько месяцев показателей. Впервые с конца июля он составил 0,94.

Медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн.