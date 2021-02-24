Путин поблагодарил ФСБ за профессионализм в «нестандартных условиях»

https://static.news.ru/photo/db7933be-7696-11eb-8ffe-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Президент Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам ФСБ за профессиональную и чёткую работу в «нестандартных условиях».

Благодарю вас за профессиональную и чёткую работу, готовность решать все поставленные задачи в нестандартных условиях, без ссылки на текущие обстоятельства, — сказал он.

Он не пояснил, о какой именно работе и каких условиях идёт речь. Такое заявление политик сделал в ходе коллегии ФСБ, передаёт РИА Новости.

Накануне журналисты Bellingcat, The Insider и Der Spiegel выяснили, что сотрудники ФСБ, которых называют отравителями политика Алексея Навального, могут быть причастны к двум отравлениям оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, продвигавшего в Соединённых Штатах закон о санкциях против России за нарушение прав человека.

Ранее издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели совместное расследование о предполагаемых отравителях из ФСБ Алексея Навального. По их информации, к покушению на оппозиционера причастны восемь человек: Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощёков, Михаил Швец, Владимир Паняев.

Как писал NEWS.ru, Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению политика. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.

Позже журналисты опубликовали новое расследование по данным, собранным на группу сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Они утверждают, что эти злоумышленники также имеют отношение к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера провластного движения «Новая Россия» Никиты Исаева.