Путин: пик по коронавирусу ещё не пройден

https://static.news.ru/photo/1a04b8ec-80ac-11ea-ae3a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пик по коронавирусу ещё не пройден, заявил президент России Владимир Путин, говоря о ситуации с COVID-19 в стране.

Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, — отметил глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.

По его совам, число заболевших продолжает расти во многих регионах РФ.

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Коронавирусная инфекция нового типа передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Кроме того, учёные подтвердили, что вирус на некоторых поверхностях может выживать до 72 часов, поэтому заразиться можно и через них, если будет контакт со слизистыми оболочками организма.

Ранее правительство РФ разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения COVID-19. Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе, писал NEWS.ru.