Путин: пандемия повлияла на принципы социального общения

а сегодняшний день вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» получили более 150 тысяч жителей России. Об этом в четверг, 10 декабря, в разговоре с журналистами сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее он говорил, что, по его прогнозам, к концу 2020 года прививку от коронавируса сделают около 1,5 млн россиян. По словам Гинцбурга, на данный момент в рамках гражданского оборота вакцину...