Путин: пандемия повлияла на принципы социального общения

Пандемия коронавируса подтолкнула к переосмыслению принципов социального общения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Пандемия стала для нашей страны, да и всего мира непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения, — цитирует его РИА Новости.
Путин добавил, что отношение между государством и гражданином также приобрело новое измерение.
Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России зарегистрировали 27 927 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба. Днём ранее было зафиксировано 26 190 новых случаев заражения.
Как писал NEWS.ru, сохранять позитивный настрой президенту Владимиру Путину позволяет общение с добровольцами и волонтёрами. Такое признание он сделал во время онлайн-общения с добровольцами, приуроченного к Международному дню добровольца.