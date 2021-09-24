Путин озвучил задачи новой Госдумы

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партий Госдумы восьмого созыва поставил им ряд задач. По его словам, нужно снизить уровень бедности в стране до минимального, повысить уровень здравоохранения и образования.

Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из неё значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей, — заявил Путин.

Он подчеркнул, что после пандемии экономика страны восстановилась, но ещё не все могут почувствовать динамику. Лидеров партий президент призвал выполнять обещания.

Ранее стало известно, что первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы планируется провести 12 октября. «Единая Россия» предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов ЕР, которое может пройти 5 октября.