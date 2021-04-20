«Другого пути нет»: Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce8190f2-a283-11eb-b31c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый гражданин России должен иметь возможность сделать прививку от коронавируса, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию.

Российский лидер призвал россиян привиться от COVID-19, подчеркнув, что другого пути нет. По его словам, болезнь пока не побеждена и остаётся прямой угрозой.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».