Путин ответил на вопрос о подчинении президента

Президент страны подчиняется избравшему его народу. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

Он отметил, что граждане делают свой выбор во время голосования. Причём неважно, на каком уровне происходит волеизъявление — общенациональном или региональном.

И, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие, — сказал Путин.

Он также добавил, что его отдых такой же, как у большинства россиян. По словам президента, в такое время он может выпить и спеть народные песни.

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Ранее был принят закон, который обнуляет президентские сроки, состоявшиеся до принятия комплекса поправок в действующую Конституцию РФ. Это означает, что Владимир Путин может ещё дважды побороться за президентский мандат. Однако он может и отойти в сторону, найдя себе функцию национального арбитра. Или просто погрузиться в написание мемуаров.