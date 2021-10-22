Путин ответил Муратову на вопрос по «Новой газете» «дружелюбно»

Получивший недавно Нобелевскую премию главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что слова президента России Владимира Путина в отношении его издания можно назвать абсолютно дружелюбными. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на Валдайском форуме.

Муратов привёл сравнение статуса иноагента с персонажем произведения «Три мушкетера» Александра Дюма. Он подчеркнул, что в эпизоде казни Миледи ей прочитали приговор, а в законе об иноагентах приговора нет. На что Путин заметил, что в отношении Миледи имел место приговор и поэтому ей отрубили голову, а в случае с иноагентами никто ничего не рубит: СМИ продолжают свою работу после их признания иностранными агентами.

Когда Муратов заявил о размытых критериях в законе об иноагентах и попросил обсудить вопросы по данной теме, Путин ответил, что закон необходимо совершенствовать и в дальнейшем это будет сделано. Основная идея этого документа, считает президент, — это признание иноагентом тех, кто получает финансовую поддержку извне с целью политической деятельности.

Ответ вполне ожидаемый. Связан с тем, что у Путина есть устойчивая картина мира, в ней распределены по определенным ячейкам, кто враги России, кто друзья России, кто иноагенты, кто работает за страну, кто против, — сказал Муратов об отношении к ответу Путина на его вопрос во время Валдайского форума.

Он также отметил, что полученный ответ, направленный в адрес возглавляемого им издания, является абсолютно дружелюбным.

Ранее Дмитрий Муратов пожаловался Путину на закон об иноагентах, который был принят в феврале 2021 года. После его вступления в силу статус иностранного агента получили такие СМИ, как «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews и другие. Тогда журналист отметил, что данный закон касается не только журналистов и правозащитников, которые находятся в реестре иноагентов, но и «сотен, тысяч, миллионов людей», которые читали этих журналистов.

Ранее Минюст России внёс движение избирателей «Голос» в реестр иностранных агентов из-за получения «около 200 рублей» от гражданки Армении с мужским именем. Суд отказался привлекать «спонсора» к рассмотрению дела. Также глава «Голоса» обратил внимание, что у организации нет банковского счёта, который потребовался бы для получения перевода и отправки денег в другому получателю.