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Президент России Владимир Путин признал право лидеров постсоветских республик не посещать парад Победы 9 мая в Москве. Однако, по мнению главы государства, такое решение было бы ошибкой.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции Путин отметил, что главы государств бывшего СССР могут отказаться от визита в столицу РФ на 9 мая «в силу каких-то сегодняшних особенностей» межгосударственных отношений. Однако...