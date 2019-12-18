Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о постоянном изменении правил пенсионного обеспечения. Он заявил, что власти страны не готовят новую пенсионную реформу.

Политик отметил, что никто даже не обсуждает этот вопрос.

Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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