Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о постоянном изменении правил пенсионного обеспечения. Он заявил, что власти страны не готовят новую пенсионную реформу.
Политик отметил, что никто даже не обсуждает этот вопрос.
Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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