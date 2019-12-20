Президент Владимир Путин заявил, что не манипулирует представителями СМИ во время своей пресс-конференции. По его словам, в ходе мероприятия обсуждаются вопросы, важные для граждан страны.
Он считает важным услышать мнение журналистов, так как они близко общаются с людьми,
Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации, — подчеркнул он.
Политик уверен, что ответы важны общественности, так как они объясняют мотивы принятия решений властями и показывают перспективы развития.
Ранее NEWS.ru писал, что СКР начал проверку в Сочи после того, как один из журналистов рассказал президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции о нарушениях в Сочи прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.
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