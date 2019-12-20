https://static.news.ru/photo/748cd21a-24b1-11ea-8061-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что не манипулирует представителями СМИ во время своей пресс-конференции. По его словам, в ходе мероприятия обсуждаются вопросы, важные для граждан страны.

Он считает важным услышать мнение журналистов, так как они близко общаются с людьми, передают «Вести».

Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации, — подчеркнул он.

Политик уверен, что ответы важны общественности, так как они объясняют мотивы принятия решений властями и показывают перспективы развития.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР начал проверку в Сочи после того, как один из журналистов рассказал президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции о нарушениях в Сочи прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.