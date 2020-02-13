https://static.news.ru/photo/f1c7f452-4e47-11ea-8df6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Ботян Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин глубоко скорбит в связи со смертью легендарного советского разведчика Алексея Ботяна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, глава государства лично знал ветерана и восторгался его мужеством и героизмом.

Президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна. Он его хорошо знал, восхищался подвигами этого человека, восхищался его смелостью, патриотизмом, мужеством, восхищался всем его жизненным путём, — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Он уточнил, что 10 февраля Ботян отметил 103-летие. По этому случаю в администрации президента готовили телеграмму. Теперь, по словам Пескова, нужно готовить «телеграмму соболезнований».

Алексей Ботян руководил операцией по спасению Кракова в 1945 году. «Лейтенанту Алёше» (именно так называли Ботяна местные жители) удалось узнать о планах противника подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это сделало бы невозможным дальнейшее наступление советских войск, полностью затопив Краков. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке, сорвав эти планы.

Легендарного разведчика Алексея Ботяна не стало на 104-м году жизни. Он скончался ночью 13 февраля, писал NEWS.ru.