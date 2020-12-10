Путин отметил высокую степень готовности РФ к дистанционному образованию

https://static.news.ru/photo/8d336440-3ae1-11eb-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия оказалась более подготовленной к необходимости перейти на дистанционное обучение школьников и студентов из-за пандемии, чем многие другие страны, заявил президент России Владимир Путин.

Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно, — отметил политик на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он добавил, что у правительства РФ разработан «план действий», нацеленный на оптимизацию удалённых процессов как в сфере образования, так и по другим направлениям.

На фоне пандемии коронавируса Россия, как и многие другие страны, принимала различные меры по борьбе с коронавирусом, в том числе школьников в октябре отправляли на долгие каникулы, позже часть учащихся была переведена на дистанционное обучение.

Ранее NEWS.ru писал, что президент подписал закон об особенностях дистанционной работы, который дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Он вступит в силу 1 января 2021 года. Документ регламентирует рабочее время и отдых работников, типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.