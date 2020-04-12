Путин отметил вклад Музея Мирового океана в укрепление морских традиций РФ

https://static.news.ru/photo/0de9f742-7c9d-11ea-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Narbekov/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поздравил коллектив Музея Мирового океана с 30-летием создания научного центра.

Коллектив музея проводит обширную образовательную, выставочную, творческую, методическую работу, нацеленную на сохранение богатейшего историко-культурного, ратного наследия нашей страны, — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Лидер отметил, что культурное учреждение состоялось в качестве современного научно-исследовательского и просветительского центра с уникальными экспонатами. По его словам, гости проявляют особый интерес к Набережной исторического флота, где ошвартовано крупнейшее судно-музей «Витязь», а в Санкт-Петербурге на вечной стоянке находится ледокол «Красин». Музей Мирового океана основан в Калининграде 12 апреля 1990 года.

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