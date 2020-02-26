https://static.news.ru/photo/0de448d8-5867-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин подчеркнул, что при рассмотрении резонансных дел судьи могут учитывать общественное мнение, но выносить по ним решения они должны на основе закона.

Об этом президент заявил в интервью ТАСС, комментируя ситуацию с поручительствами в поддержку режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях.

Как сказал глава государства, суд должен принимать решение не на основе мнения уважаемых людей, а на основе закона и своего правосознания.

Также отвечая на вопрос о своём поручении проверить законность приговора осуждённому за нарушения на митингах Константину Котову, Путин пояснил, что «президент, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике».

Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции за честные выборы в Москве, едва он вышел из метро. Программиста приговорили к четырём годам колонии по так называемой дадинской статье 212.1 Уголовного кодекса. Следствие и суд заняли лишь четыре дня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Об этом говорится в определении суда.