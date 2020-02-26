Владимир Путин подчеркнул, что при рассмотрении резонансных дел судьи могут учитывать общественное мнение, но выносить по ним решения они должны на основе закона.
Об этом президент
Как сказал глава государства, суд должен принимать решение не на основе мнения уважаемых людей, а на основе закона и своего правосознания.
Также отвечая на вопрос о своём поручении проверить законность приговора осуждённому за нарушения на митингах Константину Котову, Путин пояснил, что «президент, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике».
Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции за честные выборы в Москве, едва он вышел из метро. Программиста приговорили к четырём годам колонии по так называемой дадинской статье 212.1 Уголовного кодекса. Следствие и суд заняли лишь четыре дня.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Об этом говорится в определении суда.
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