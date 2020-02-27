https://static.news.ru/photo/1ef16ed2-5932-11ea-9b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин отметил снижение темпов оттока специалистов из России, а также возвращение в страну многих ценных кадров.

Об этом глава государства заявил в интервью ТАСС.

По словам Путина, привлечению специалистов в страну во многом способствует система грантовой поддержки не только в IT, но и в сфере высоких технологий. Президент считает, что для прекращения оттока высококлассных работников необходимо создавать условия и повышать уровень оплаты труда.

Путин также отметил, что есть немало ценных специалистов, учёных, которые, поработав за границей, хотят вернуться в Россию.

Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей. Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас: создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда, — сказал президент.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин призвал МВД проявлять участие к желающим связать жизнь с Россией. По его словам, Министерство внутренних дел должно «поставить надёжный заслон на пути незаконной миграции», но вместе с тем необходимо применять индивидуальный подход, чтобы оказать поддержку тем, кто хочет на законных основаниях стать гражданином России.