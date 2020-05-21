Путин отметил рост нагрузки на педагогов из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/006d2124-9b57-11ea-9f5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей /АГН«Москва»

Нагрузка на педагогов в связи с переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса серьёзно возросла, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, он хорошо понимает, что учить и учиться в таких условиях очень не просто.

Нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам, не только в учебные часы, но практически постоянно находиться на связи с учениками должны были преподаватели, помогать, подсказывать, объяснять, — отметил глава государства.

Путин добавил, что важность работы учителей в эти недели по-новому открылась и для родителей..

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил о необходимости проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Сдача начнётся 29 июня.