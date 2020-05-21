Путин отметил рост нагрузки на педагогов из-за пандемии коронавируса

Нагрузка на педагогов в связи с переходом на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса серьёзно возросла, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, он хорошо понимает, что учить и учиться в таких условиях очень не просто.
Нужно было быстро осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться и к урокам, не только в учебные часы, но практически постоянно находиться на связи с учениками должны были преподаватели, помогать, подсказывать, объяснять, — отметил глава государства.
Путин добавил, что важность работы учителей в эти недели по-новому открылась и для родителей..
Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил о необходимости проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Сдача начнётся 29 июня.
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