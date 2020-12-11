Путин отметил «перебор» бюрократии во время регистрации лекарств

https://static.news.ru/photo/23546a78-3bc8-11eb-afa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин считает, что в России наблюдается очень много бюрократии, а при регистрации лекарственных средств даже её перебор.

У нас очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность, — сказал глава государства во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Встреча прошла в онлайн-формате. Её стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Ранее российский президент пообещал дать поручение соответствующим ведомствам по контролю над эффективностью и безопасностью средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. Перед этим необходимо убедиться, что такое лицензирование не станет очередным барьером на пути решения «стоящих перед нами задач», отметил Путин.

Как писал NEWS.ru, дефицит лекарств в аптеках возник из-за повышенного спроса граждан на антибиотики и другие противовирусные препараты. Также возникли проблемы с препаратами для больных коронавирусом, в том числе из-за трудностей в цепочке товарооборота.

В связи с этим председатель правительства Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции. Это позволяет получать документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки, чтобы ликвидировать проблемы с поставками.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир», необходимые для лечения коронавируса, стали дешевле в четыре раза.