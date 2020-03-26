Президент Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург, где 26 марта должен был пообщаться с бизнес-сообществом. При этом встреча по-прежнему в графике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, она состоится по плану, но в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из двух столиц, но и из других городов, уточнил он.
Помимо этого, добавил представитель Кремля, у Путина запланировано участие в саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдёт в режиме видеоконференции.
В ходе визита в Санкт-Петербург президент должен был побывать на заседании президентского Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры.
Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и российских компаний в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.
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