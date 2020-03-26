https://static.news.ru/photo/233deb90-6eb9-11ea-b715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Президент Владимир Путин не поедет в Санкт-Петербург, где 26 марта должен был пообщаться с бизнес-сообществом. При этом встреча по-прежнему в графике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, она состоится по плану, но в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из двух столиц, но и из других городов, уточнил он.

Помимо этого, добавил представитель Кремля, у Путина запланировано участие в саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдёт в режиме видеоконференции.

В ходе визита в Санкт-Петербург президент должен был побывать на заседании президентского Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки граждан и российских компаний в условиях эпидемии коронавируса. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.