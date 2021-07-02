Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Документ вступит в силу с 22 августа. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев возможно только после прохождения техосмотра. Подписанный президентом закон разрешает водителям получать полис без предъявления диагностической карты и техосмотра.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что нововведение предлагалось в другом законопроекте, но его перенесли в другой документ, чтобы ускорить реализацию. Парламентарий добавил, что с отменой прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО согласны автостраховщики, ГИБДД и ЦБ РФ.

Он также отметил, что с техосмотрами уже сложился «подпольный» бизнес, поэтому сейчас сложно быть уверенным в хорошем техсостоянии автомобиля.

В ГИБДД, в свою очередь, заверили, что в случае ДТП водителей не будут штрафовать за отсутствие документов о техосмотре.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля изменены правила техосмотра автомобилей с пробегом, ввезённых из-за рубежа. Их владельцы должны будут обращаться в испытательные лаборатории, если в конструкции машины внесены какие-то изменения. До этого было достаточно предоставить фото после удалённой процедуры проверки.