Путин отменил обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

Президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет необходимость прохождения техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Документ вступит в силу с 22 августа. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно действующему законодательству, обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев возможно только после прохождения техосмотра. Подписанный президентом закон
Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что нововведение предлагалось в другом законопроекте, но его перенесли в другой документ, чтобы ускорить реализацию. Парламентарий добавил, что с отменой прохождения техосмотра для получения полиса ОСАГО согласны автостраховщики, ГИБДД и ЦБ РФ.
Он также отметил, что с техосмотрами уже сложился «подпольный» бизнес, поэтому сейчас сложно быть уверенным в хорошем техсостоянии автомобиля.
В ГИБДД, в свою очередь, заверили, что в случае ДТП водителей не будут штрафовать за отсутствие документов о техосмотре.
Ранее сообщалось, что в России с 1 июля изменены правила техосмотра автомобилей с пробегом, ввезённых из-за рубежа. Их владельцы должны будут обращаться в испытательные лаборатории, если в конструкции машины внесены какие-то изменения. До этого было достаточно предоставить фото после удалённой процедуры проверки.