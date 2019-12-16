https://static.news.ru/photo/71676a7c-2002-11ea-8f82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий отмену комиссий при переводах между счетами, открытыми в отделениях одного банка в разных регионах.

Факт открытия счёта в разных структурных подразделениях банка не может быть обоснованием взимания комиссии, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в закон «О банках и банковской деятельности».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что закон был поддержан, так как он восстанавливает справедливость для жителей регионов, которые пользуются услугами одного и того же банка.