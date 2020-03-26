https://static.news.ru/photo/0fa1781a-6f5c-11ea-8919-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин примерно два часа разговаривал с представителями предпринимательских сообществ. Он рассказал, что для завершения встречи ему пришлось заставить ждать главу Франции Эммануэля Макрона.

Политик хотел завершить обсуждение, так как французский лидер уже был на связи, однако бизнесмены попросили его продолжить разговор, передаёт ТАСС.

Давайте, но Макрон обидится на вас, я скажу, что вы виноваты, — ответил Путин.

Как писал NEWS.ru, в ходе встречи президент ответил на просьбу представителей бизнеса об упрощении условий для производства санитайзеров. По его словам, ускорить решение вопросов такого рода действительно следует. Этот товар должен как можно скорее попадать к потребителям и в медицинские учреждения.

Бизнесмены рассказали, что сертификация таких средств сейчас занимает от трёх до шести месяцев. Они предложили поменять разрешительный порядок сертификации на уведомительный.

К 26 марта коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.