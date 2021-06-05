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Путин открыл памятник Александру III в Гатчине

15:11, 05 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Александру III в Гатчине Ленинградской области. Эпоху правления императора он назвал гармоничным сочетанием государственных и технологических изменений с верностью национальным традициям и культуре, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что Александр III любил Россию, стремился сделать всё для её развития, защиты интересов и укрепления в Европе и мире. Современники императора относились к его деятельности неоднозначно, «оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно».

Памятник Александру III установлен во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Президент возложил к подножию монумента букет роз. Он заявил, что сегодня важно сохранять историческое и духовное наследие России, поэтому подобные начинания обязательно получат поддержку.

Ранее Путин призвал сотрудников российских дипмиссий в других странах постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов. Он подчеркнул, что дипломаты должны в этих вопросах действовать принципиально жёстко и последовательно, опираясь на международное право.

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