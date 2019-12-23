На Красной площади состоялось возложение цветов к месту захоронения бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Мероприятие было посвящено 140-летию со дня его рождения. В связи с этой датой церемонию посетило большое число людей, которые держали в руках портреты вождя, а также влаги Советского Союза и венки. Среди почтивших память были и известные политики, в частности Геннадий Зюганов и Павел Грудинин.